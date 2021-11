Pád do dluhové pasti jí odrovnal vnitřní orgány: Bývalá hvězda Ordinace přibrala 20 kilo kvůli problémům se slezinou a játry

Veronika Gajerová Super.cz

S herečkou Veronikou Gajerovou (58) jsme se potkali poprvé od července, kdy se rozpovídala o dluhové pasti, do které spadla. To bylo na focení kalendáře soutěže Anděl mezi zdravotníky. Herečka tehdy měla dost kil navíc, shazuje je, ale pod lékařským dozorem. Zjistila totiž, že má velké zdravotní problémy.

"Začala jsem chodit k jedné paní doktorce, která provozuje i akupunkturu. Udělala mi diagnózu a zjistila, že to, jak jsem přibrala, není tím, že bych žrala, ale je to problém sleziny a jater ze stresu a vyčerpání, co jsem prožila v posledních letech. Musela jsem se začít léčit, jde to pomalu, nesmím na to tlačit," popisovala Super.cz herečka, která během pár let přibrala skoro dvě desítky kilogramů.

"Paradoxní je, že já vůbec nepiju alkohol, ale ty orgány jsou chycené kvůli tomu stresu. Piju na to strašně hnusný výluh bylin, upravuje se to. A už nejsem tolik nateklá, shodila jsem i nějaká čtyři kila, i když to není ještě tolik vidět. Hlavně cítím nový příliv energie," vysvětluje.

Gajerová si na nějakou dobu právě kvůli fyzickému vyčerpání dala pauzu ve firmě, která se stará o květiny, nyní, když se cítí lépe, se k práci opět vrátila. S kolegyněmi nazkoušela divadelní hru Nejstarší řemeslo a hraje také ve dvou představeních v Městských divadlech pražských. ■