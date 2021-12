Dárky pro svou početnou rodinu Iva Hüttnerová online zásadně nenakupuje: Po této děsivé zkušenosti není divu

Iva Hüttnerová Michaela Feuereislová

„Na Vánoce se těším stejně jako v dětství. Jsme velká rodina a o svátcích se u nás všichni sejdeme. Mám čtyři vnuky, dva pravnuky – loni nás bylo dvanáct a doufám, že nějaké malé děti ještě přibydou. Právě kvůli nim mají Vánoce kouzlo a tajemství,“ svěřila se nám herečka, která pro svou rodinu ráda pořizuje dárky.

„Shánět už jsem je začala, sice tak zlehka, ale už mám rozmyšleno, co tak pro koho. Pro ženskou část rodiny se mi nakupuje snadno, ale ta je u nás v podstatné menšině. Všichni moji vnuci a pravnuci jsou kluci. A pro ně se vymýšlí těžko, protože jejich vkus a touhy jsou mi odjakživa záhadou,“ svěřila se Iva, kterou jsme potkali na 100. repríze muzikálu Kvítek mandragory.

„Pochopila jsem, že ti dospělí jsou v podstatě nejšťastnější, když jim dá babička obálku, a oni si koupí, co si přejí. Ale vždycky k tomu přidám alespoň voňavku nebo nějakou drobnost, aby to nebyly jenom peníze. A pro ty nejmenší s radostí nakupuji hračky,“ prozradila herečka a výtvarnice s tím, že příznivkyní moderního nakupování přes internet rozhodně není.

„Tak to opravdu nejsem. A to z prostého důvodu – neumím to. Potřebuju si na věc sáhnout, podívat nebo zkusit si to. Jednou jsem si chtěla koupit knihu o hřbitovech, a protože mi při nákupu nikdo neodpovídal, tak jsem klikala a klikala, a ta kniha mi přišla devětkrát. Myslím, že mimo mě si tu smutnou knihu nikdo nekoupil. A těžko jsem hledala i toho, komu bych ji mohla darovat. To mě trochu vystrašilo a od té doby se nákupům on-line vyhýbám,“ řekla Iva Hüttnerová. ■