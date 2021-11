Zpěvačka (50) a někdejší ikona teenagerů se zhroutila na pódiu: „Nas*at,“ vzkázala lidem

Tiffany Darwish Profimedia.cz

Zpívat si začala ve čtyřech letech, kariéru odstartovala začátkem osmdesátek a největší senzace přišla v roce 1987, když přezpívala hit I Think We´re Alone Now. Zpěvačka Tiffany (50) jej dodnes s velkým úspěchem zařazuje na program svých vystoupení.

Fanoušci píseň milují i po letech a s chutí si ji s Tiffany zazpívají. Stalo se tak i při nedávném vystoupení na Floridě.

Zpěvačka bohužel měla potíže s hlasem, publikum ji ale ve štychu nenechalo. Ke konci písně ale Tiffany mezi lidmi zaslechla nebo zahlédla něco, co se jí nelíbilo a neudržela se: „Nas*at!!! To je můj hit, zpívám to správně,“ řekla lidem. Někteří začali pískat, většina ale pokračovala ve zpěvu.

Zpěvaččin mluvčí poté pro TMZ uvedl, že Tiffany ztratila hlas a byla frustrovaná. Aktuálně je zpěvačka na turné Shadow.

O pár dní později se za svá slova omluvila i Tiffany osobně. Svěřila, že nebyla ve své kůži, dokonce mluvila o zhroucení.

„Je mi to líto. Zpanikařila jsem. Nestává se mi moc často, že bych přišla o hlas, a najednou mě postihla panická ataka, zhroucení,“ vysvětlila na sociální síti. „A z té frustrace jsem řekla věci, které jsem vůbec nemyslela vážně. Všechny vás mám velice ráda,“ dodala.

Zdůraznila také, že není nemocná. Jen když se postavila na pódium, „nebylo to tam, a to mě vynervovalo“, uvedla. „Ještě jednou se omlouvám za svá slova, není mi to podobné,“ dodala Tiffany. ■