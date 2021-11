Žhavá playmate ve zlatě: Dvojnásobná mamina se po osmi letech svlékla pro Playboy

Kristýna Táborská Foto: Playboy, Petr Mihle

„Přiznám se, že mě tahle nabídka nejprve zaskočila, ale samozřejmě i velmi potěšila. Z výsledku jsem nadšená a snad se to líbí i lidem, protože reakce od mého okolí na listopadové číslo je jen a jen pozitivní,“ prozradila s úsměvem Kristýna. Z možnosti nafotit sexy pictorial, ve kterém bude v podstatě oblečená jen do „zlatých pásků“, byla okamžitě nadšená.

A když jí představili koncept focení v exteriérech uzavřeného lomu nedaleko Prahy s karavanem v americkém stylu, byla ruka v rukávě. „Když jsem uviděla lom, jen jsem vydechla wow, to je neskutečné místo. Má své kouzlo a myslím, že se neuvěřitelně hodí k našemu konceptu,“ míní Kristýna.

Focení začalo za časného rána, kdy v lomu bylo chladno, ale už za několik hodin se tento jedinečný prostor proměnil v exkluzivní lokaci, která ještě více podtrhla sex-appeal půvabné playmate. Titulní strana vznikala pod taktovkou fotografky Alžběty Jungrové.

Uvidíme, zda se kráska na stránky časopisu vrátí opět za dalších osm let, kdy už překročí čtyřicítku. Ona sama by se tomu nebránila. „Tak to určitě nezáleží na mně, ale spíše na tom, zda bude na druhé straně zájem. Playboyi se ale přece nikdy nedá říct ne,“ smála se sympatická maminka dvou kluků. ■