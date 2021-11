Kdyby nebyl sprostý, zatleskala by mu: Rapperka Sharlota Řezníka na Slavících neodsuzuje. Má v mnohém pravdu, říká

Sharlota Frantinová Super.cz

"Nelituju toho, že jsem tam byla, snažila jsem se k tomu stavět velice pozitivně a doufala, že tady zase oživíme takovouhle anketu a předávání cen, které si myslím, že v naší zemi určitě chybí. Ale celkově pociťuji velké zklamání. Každý má individuální důvody, co se mu na tom večeru nelíbilo," vysvětlovala.

"Kategorie, kde jsem se umístila, se v podstatě nikam neposunula. Celé odprezentování mi přišlo, že si z toho dělali srandu. Vlastně oni si dělali srandu celý večer skoro ze všeho. Ale konkrétně tahle kategorie mi přišla, že se zase brala jako taková podřadná věc. Upřímně mě to mrzelo, protože to uzavřelo tu otevřenost umělců v této kategorii mít s tím do budoucna něco společného," vychrlila na nás Sharlota.

Projev vítěze kategorie hip hop & rap Řezníka ji právě proto nepobouřil. "Je to diskutabilní záležitost. Myslím, že problémem bylo celé podání jeho řeči. Kdyby nebyla podaná tak vulgárně, tak jsou věci, které od něj zazněly, smutná pravda. Kdyby to bylo podané jiným způsobem, přístupnějším pro širokou veřejnost, mohl by možná v někom takový názor zarezonovat a přimět ho zamyslet se nad tím. Ale v jeho stylu to bylo tak kontroverzní, že tomu lidi nedají šanci," domnívá se extravagantní zpěvačka. Kdyby Řezník nebyl sprostý, zatleskala by mu.

Protože jsme se potkali na akci partnerky pořadatele Českého slavíka Karla Janečka (48), představení projektu Lilie Khousnoutdinové (33), zajímalo nás, jak Sharlota vnímala jeho závěrečný projev. Ten ale už neslyšela, protože nebyla v sále. "Nebylo to pro mne tak důležité jako zaangažovanost mojí hudební kategorie. Neřešila jsem to. Nespojuju to a přišlo by mi hodně vyhrocené, kdybych se kvůli tomu na tuhle akci vykašlala," uzavřela. ■