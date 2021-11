Už to mezi nimi zajiskřilo i v ložnici: Který z párů Svatby na první pohled přiznal sex?

Tři páry se sešly u jednoho stolu a probíral se intimní život. TV Nova

Páry sociálního experimentu Svatba na první pohled pomalu směřují do finále. Mají za sebou svatbu, líbánky i společný život v jedné domácnosti a téměř měsíc v manželství. Někteří si v průběhu prošli krizí, jeden pár dokonce ukončil experiment předčasně , ale mezi některými jedinci to stále jiskří.

Tři páry se sešly u jednoho stolu a své vztahy pořádně rozebrali. „Mezi námi není nic. Dostali jsme se do takového hodně kamarádského vztahu,“ svěřil oblíbenec divaček Kadri, jenž tvoří pár s blondýnkou Andreou.

Další z páru, učitel Michal, si zahrál na vztahového poradce a snažil se Kadriho a Andreu namotivovat. „Bavili jste se o tom, co by vám v tom mohlo pomoct, abyste se překlopili dál, co třeba ten druhý očekává?“ zeptal se. „Sex,“ překvapil u stolu svou upřímností Kadri.

V momentě, kdy zabrousil na téma sex, se ostatní přidali a zcela otevřeně na kamery přiznali, mezi kým to v ložnici zajiskřilo a kdo se zatím fyzickému kontaktu vyhýbá.

Kromě Kadriho a Andrey nedošlo k tělesnému sblížení ani mezi blondýnkou Mirkou a Petrem. Naopak učitelé Michal a Klára, kteří prožili líbánky na nejromantičtějším ostrově Řecka, se už k intimnímu sblížení dopracovali. „Tak nebudu kupovat zajíce v pytli,“ komentuje s nadsázkou rázná zrzka Klárka. ■