Partnerka Karla Janečka poprvé promluvila: Co řekla kněžka Lilia o Slavících, projevu svého muže a očkování dětí?

Možná právě i kvůli tomu byl sál pražského DOX, kde akce probíhala, poloprázdný. Lilia si to ale vysvětluje i tím, že v pondělí vstoupila v platnost opatření, podle nichž mohou společenské události navštěvovat pouze lidé, kteří jsou očkovaní proti covidu, rozočkovaní s negativním PCR testem anebo ti, kdo prodělali nemoc v posledních 180 dnech.

"Nemáme informaci od žádných hostů, že by nedorazili z důvodu Slavíka. Někteří lidé jsou nemocní, například naše moderátorka Gabriela Partyšová (43) se musela omluvit ze zdravotních důvodů, opravdu věřím, že to se Slavíkem nemá nic společného," vysvětlovala. Ovšem zrovna Partyšová pracuje na Nově, která se od Slavíků, kteří se v této televizi vysílali, distancovala, takže se trochu nabízí uvažovat i o tomto důvodu.

"Určitě je možné, že mnoho lidí z nějakého důvodu nedorazí, ale řekli jsme si, že do toho půjdeme, nenecháme se strhnout tím, že něco chvěje. Náš projekt je nezávislý na Slavíkovi a ráda bych nezávislá zůstala," ujistila.

Zajímalo nás samozřejmě, jak sama vnímá závěrečný projev svého partnera, kvůli kterému se od Slavíka distancovala i řada známých zpěváků, kteří se slavnostního večera účastnili. Na televizních obrazovkách to vypadalo, že Lilia při jeho projevu slzela dojetím.

"Prožívala jsem hodně emocí. Nejsem si vědoma toho, že bych slzela. Nicméně si myslím, že partneři jsou od toho, aby se podporovali v dobrém i ve zlém. To neznamená, že musejí se vším, co ten druhý říká, souhlasit. Ostatně o tom je demokracie, že můžeme mít každý jiný názor. Za svým mužem samozřejmě stojím, ale zároveň moje práce je moje práce a do svých pracovních sfér se většinou nepromítáme," míní.

Jaký má tedy Lilia názor na Karlův projev? "Je to můj muž, budu za ním stát, ať řekne cokoli. Myslím si, že možná to místo a ten kontext nebyly vybrané nejlépe, nicméně si myslím, že podstata jeho projevu je v dnešní době pochopitelná, protože je to otázka, kterou řešíme všichni," myslí si.

Pokud jde o demokracii a svobodu projevu, nelze samozřejmě nesouhlasit. Druhá věc je ovšem dopad jeho řeči po zdravotní linii, kdy Janeček pronesl pasáž o neočkování dětí, i když i ty leží na odděleních JIP. A sama Lilia je matka tří dětí.

"Myslím, že by to mělo zůstat v kompetenci rodičů. Jsou různé názory na to, co je pro naše děti nejlepší. Věřím, že každá matka se rozhodne s nejlepším úmyslem. Absolutně si nemohu dovolit posuzovat, natož plošně," vysvětlila.

Pokud jde o vakcínu pro děti od 5 let, kterou nyní schvaluje evropská léková agentura, je předčasné se v tuto chvíli vyjadřovat, zda nechá svoje děti očkovat. "Až to přijde, tak se na to podívám. Snažím se řešit to, co je teď aktuální, protože věcí, které se kolem nás dějí, je mnoho," uzavřela. ■