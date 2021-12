Zdravý a trendy dárek? I am CBD: přírodní produkty české výroby jsou hitem Vánoc

Univerzální dárek. CBD konopné širokospektrální kapky 5% s originální příchutí

Olejové Full Spectrum CBD kapky s originální konopnou příchutí obsahují 500 mg účinné látky CBD. A nejen to. Kapky jsou celým výcucem toho, co rostlina nabízí. Kromě převažujícího CBD se v lahvičce skrývají ještě další kanabinoidy (CBG, CBC, atd…), terpeny a flavonoidy. Všechny látky se vzájemně podporují, čímž se zvyšují blahodárné účinky jak pro fyzické, tak mentální zdraví. Široké spektrum látek přirozeně se vyskytujících v konopí zajišťuje, že mohou být kapky účinnější. Pár kapkami do svého těla totiž dostanete doslova kanabinoidovou bombu. Blahodárné účinky jsou lepší, než u klasických izolátových CBD olejových kapek. Mezi uživatele kapek patří lidé, které trápí: stres, úzkosti, deprese, ADHD, roztroušená skleróza, neuropatie, Alzheimerova choroba. Kapky CBD lze využívat dvěma způsoby: perorálně - přimícháte kapky do jídla nebo pití (účinek zhruba za 2 hodin a trvá 6 hodin) nebo sublingválně - kápnete si CBD kapky pod jazyk (účinek zhruba za zhruba 60 min. a trvá 6 hodin).