Donna z Beverly Hills promluvila o plastikách: Herečka konečně řeší svoje “prošlé a stažené“ silikony

Tori Spelling Profimedia.cz

„Potřebovala jsem to už spoustu let, ale konečně řeším svoje prošlé a stažené implantáty,“ napsala ke snímku.

Tori se k “expirační době“ svých silikonů vyjádřila i v jedné z říjnových epizod reality show Whine Down With Jana Kramer. Když se jí na prsa zeptali, odpověděla: „Víte, když jsem si je nechávala dělat, nikdo mě neupozornil, že mi je za 10 let musí zase předělat.“

Hereččin propadlý hrudník se řeší léta, o svých plastikách promluvila Tori v roce 2019. „Nechala jsem si udělat nos a prsa. To je všechno. Neustále se o sobě dočítám, že jsem podstoupila i další zákroky. Lidé takhle spekulují už od mých 17 let. Táta mi vždycky říkával, že to do týdne přejde, a vydrželo to celou moji kariéru,“ řekla magazínu People.

Tori není jedinou slavnou dámou, která v poslední době podstoupila rekonstrukci poprsí. Letos šla pod kudlu také herečka Mena Suvari, loni to byly například zpěvačka Ashley Tisdale nebo modelka Chrissy Teigen. ■