Rapper Orion má novou desku. „Hudbu už moc neposlouchám, ale rapový důchod je daleko,“ říká člen PSH

Bylo to album, kterým v roce 2003 odstartoval svoji sólovou kariéru. Nyní rapper Orion a člen legendární kapely PSH započatou trilogii dokončil. Ve čtvrtek vyšlo jeho album Teritorium III, ve kterém spojuje svůj osobitý styl s rapem nové generace.

Jak vidí současnou hudbu muž, který patří mezi otce zakladatele českého rapu? A proč vydal Teritorium III právě teď? Rapper Orion se rozpovídal v exkluzivním rozhovoru.

Proč zrovna Teritorium III a proč až nyní, v roce 2021?

Další sólové album už jsem měl v plánu dlouho. Ale až postupně začalo být jasné, že chystáme další Teritorium. Člověk si je musí poslechnout, aby pochopil. Je tam řada fórků nebo vtípků, které odkazují na předchozí dobu a mým fanouškům dojdou hned. Udělat úplně podobnou desku ale nejde. A tak jsme se snažili udržet původní odkaz, a přenesli ho do současné hudby.

Orion letos oslavil 45 let

V českém rapu patříte mezi průkopníky. Jaký byl tehdy a jaký je teď?

Je tu víc kapel a hudba je kvalitou úplně jinde. Témata jsou ale stejná. Když je vám dvacet a snažíte se prosadit, řešíte to samé, co řešili 20 let před vámi. Holky, chlast, začátky na sídlišti, zodpovědnost a samozřejmě taky drogy. Rozdíl je v tom, že dnešní rappeři víc zapadají do šoubyznysu. Prostě vypadají dobře, ne jako my v devadesátkách.

Mike Trafik s Orionem spolupracuje v hudebním byznysu už 18 let.

Koho teď posloucháte nejradši?

Zrovna tento týden vydal desku můj slovenský favorit, Marko Damián. To je opravdu velký talent. V Česku mám rád ještě třeba Milion+, Maniaka nebo Viktora Sheena. Z těch zahraničních už ale neposlouchám asi nikoho.

Proč?

Už to nevyhledávám. Nemám Spotify ani jinou streamovací službu, hudbu poslouchám přes vinyly nebo rádio. A jakmile dodělám svoje věci, už jsem hudbou tak přesycenej, že si potřebuju vyčistit hlavu. Když jsem ještě jezdil na akce jako DJ, pořád jsem si kupoval nové vinyly a poslouchal třeba 2 alba denně. Teď zavřu studio a mám radši klid.

Nedávno jste slavili ještě jednu velkou událost – producent Mike Trafik, se kterým spolupracujete už 18 let, přivedl na svět dítě. Museli jsme kvůli tomu měnit návyky?

Osobní životy od hudby držíme dál. Ale jeden problém jsme řešili – nemohli jsme se shodnout, kdy pracovat. Mike totiž pracuje od rána do odpoledne, já naopak od odpoledne do rána. Nakonec jsme udělali kompromis – potkávali se po obědě a makali do večera nebo do noci. Já jsem musel být dochvilnej, a on tu zase se mnou musel zůstat dýl. Oproti dřívějšku jsme ale tentokrát pracovali hodně spolu.

Orion (vpravo) v roce 1993 spoluzaložil hip-hopovou kapelu PSH.

Takže žádné bilancování v plánu není?

Že bych odešel do rapového důchodu? Vůbec. Pořád objevuju nové věci. Třeba by mě nikdy nenapadlo, že jednou budeme dělat koncerty pro auta, anebo je streamovat. A potom loni přišel covid. 30 let je hrozná doba, ale pořád mě to strašně baví. Tak třeba budu průkopník i v tom, jak starej můžeš ještě dělat rap. ■