Přece se dočkali! Britka (82) se po víc než ročním odloučení šťastně shledala se svým o 45 let mladším manželem

Iris Mohamady Profimedia.cz

Britská důchodkyně Iris Mohamady (82) se po více než ročním odloučení konečně setkala se svým manželem Mohamedem Ibrahimem. Šestatřicetiletý Egypťan v rodné Káhiře čekal na vízum do Británie, a nakonec se dočkal.

Iris proslula ve své zemi díky peprným historkám z jejich milostného života. Svého dnes již muže potkala v létě 2019, o rok později se v Egyptě vzali, ale Mohamed nemohl do Británie přesídlit. Během odloučení si pouze volali nebo komunikovali přes Facebook.

Mohamedovi nyní úřady udělily tříleté vízum a okamžitě za svou láskou vyrazil. Ta ho nadšeně vítala na letišti Heathrow.

„Nijak jsme to neslavili, jsme spolu, a to je pro nás dostatečnou oslavou. Dali jsme si šálek čaje. Mohamed je šťastný, ale moc toho nenamluví. Je to jeden z těch zdrženlivých Egypťanů,“ prozradila deníku Mirror Iris.

Ta o vztahu na rozdíl od partnera hovoří celkem otevřeně. A tabu není ani jejich milostný život. Vyprávěním o tom, jak jim to v ložnici funguje, šokovala například v pořadu This Morning.

„Mám velmi tenkou kůži, takže Mohamed musí být opatrný, aby ji nepotrhal. Když dojde na milování, může to být bolestivé. Mohla bych skončit v nemocnici s poraněnou kůží, takže jsme to vyřešili postaru - zezadu. Láska bolí,“ nedržela se zpátky Iris.

Pár vehementně odmítá, že by Mohamed byl zlatokop nebo si Iris vzal kvůli vízům. „Láska nemá žádné hranice, ani věkové. Vybral jsem si prostě Iris a ona si vybrala mě,“ uvedl tehdy na obranu Ibrahim s tím, že ho hanlivé komentáře iritují. ■