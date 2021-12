Silvestra může s Bohdalovou strávit celý národ. Víme, jak a kde oblíbená herečka prožije Štědrý den

Simona Stašová prozradila plány na Vánoce. Super.cz

„Posledních pár let si máma nebere povinnosti během Vánoc, a tím pádem stojí za to odjet na chalupu. Potřebujeme tam být aspoň dva dny před Štědrý dnem a všechno to tam připravit, vytopit dům. A zůstáváme aspoň do Silvestra, aby to stálo za to. Je to v horách a je tam zima,“ řekla Super.cz Simona Stašová. Silvestrovský pořad, jehož bude Bohdalová hlavní hvězdou, je předtočený.

Na Vánoce bude česká herecká legenda s velkou pravděpodobností opět vládnout kuchyni. K vaření prý totiž nikoho nepustí. Bohdalová s láskou připravuje štědrovečerní večeři a tradičně peče svůj vyhlášený ’vzteklý dort’, na který nikomu nechce dát recept.

Stašová má pobyt na chalupě spojený s pohodou a relaxací. „Je tam špatný signál a nejde tam mobilní telefon. Máme tam jen pevnou linku,“ usmívá se herečka, která se těší i na lyžování.

„Kousek od nás jsou vleky. Všichni kromě mámy lyžujeme, syny jsem to naučila. Zatímco máma vaří, my brázdíme svahy,“ vyprávěla Simona Stašová na křtu knihy Sexy dorty Josefa Maršálka. ■