Další obrovská šance pro Natálku Grossovou: Spolu s přítelem dostali ve Fantomovi opery nabídku, která se neodmítá

Natálie Grossová Super.cz

"Ve Fantomovi opery není malých rolích, každá má své určité téma, které musí splnit. Meg určitě není malá role, má tam třeba hodně tance, který jsem nemohla předvést v jiné hře. Jsem za ni strašně moc ráda a uvidíme, co bude dál," vysvětlovala Natálka, která kvůli roli baletky musela hubnout. "Je to běh na delší trať, protože nechci hubnout drasticky," upřesnila.

Nicméně už teď zkouší Natálka právě i na hlavní roli Christine, i když na premiéře, která proběhne už tento pátek, ji v ní samozřejmě neuvidíme. "Tu nabídku jsem opravdu nečekala. Je to role snů. Takže teď zkouším jak Meg, tak Christine. Nazkoušet do premiéry to samozřejmě nebylo možné, protože je to jedna z největších muzikálových rolí," upřesnila.

Zkoušet bude i s přítelem Danielem Matouškem, který pro změnu dostal nabídku zahrát si hlavní mužskou roli Fantoma opery. "Jsme oba nadšení, protože si můžeme zahrát spolu. Už jsme spolu na jevišti sice stáli, ale Fantom a Christine toho mají mnohem víc, tak se na to strašně těšíme a pracujeme na tom," uzavřela Natálka. ■