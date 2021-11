Boreček Janeček. Písničkář Pokáč si vystřelil z miliardářovy agitky na Slavících

Pokáč na Českém slavíkovi Michaela Feuereislová

S projevem nesouhlasila televize Nova, ale nelíbil se ani moderátorovi večera Aleši Hámovi (48). Po svém se ke Karlu Janečkovi vyjádřil i písničkář Pokáč (31), který získal v anketě popularity Český slavík druhé místo v kategorii zpěvák.

Nazpíval písničku Boreček Janeček s vtipným textem, jež Janečka ironizoval: „Slavík, to byl vždycky trochu bizárek, letos byl však ještě o kus dál, bych řek, celý večer zírali jsme s obdivem, jak matematik háže s kladivem, je to prostě boreček, tenhleten náš Janeček,“ zaznělo mimo jiné v Pokáčově textu plném slovních hříček.

Pokáč - Boreček Janeček

Většina fanoušků text pochopila jako ironii a legraci, jak jsou ostatně u Pokáče zvyklí, našli se ale i Janečkovi příznivci, kteří písničku považovali za vyjádření podpory pro majitele ankety. To ale Pokáče netrápí.

„Nebojím se, kdo to nepochopí, tak to nepochopí,“ napsal Super.cz Pokáč s tím, že návrat Českého slavíka se nepodařil. „Refresh slavíka se podle mě bohužel moc nepovedl, protože to nebylo udílení cen, ale absurdní agitka,“ míní.

Samotný Karel Janeček na své „agitce“ nevidí nic špatného. Přítomní umělci mu prý potleskem dávali za pravdu. „Zvolil jsem k tomu právě příležitost udílení ceny hudební ankety, neboť hudebníci byli postiženi iracionálními restrikcemi vlády mimořádně. Moje řeč byla v divadle několikrát přerušena potleskem přítomných umělců a jsem si jistý, že řada z nich má na tuto otázku velmi podobný názor jako já,“ řekl Super.cz s tím, že sociální zodpovědnost k umění patří. ■