Největší skandály Českého slavíka: Od Janečka se distancovali umělci, moderátor i kolegové. A kilčo pro Řezníka

Českého slavíka provázela řada kontroverzí. Foto: Super.cz/Michaela Feuereislová

Český slavík byl po čtyřleté pauze vzkříšen miliardářem Karlem Janečkem (48). Slavnostní večer přinesl hned několik skandálů. Skoro jako by přímý přenos z předávání hudebních cen popularity musel stihnout všechno, co se za poslední roky zmeškalo. A to i v negativním smyslu. Na jaké kontroverze se u Českého slavíka 2021 bude nejvíc vzpomínat?