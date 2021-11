Tlaku na očkování podlehla i Zuzana Bubílková, která ho odmítala: Nechci sedět doma v lockdownu neočkovaných, říká

Zuzana Bubílková Super.cz

"Přimělo mě v podstatě to, že začali vyhrožovat pořadatelé, kteří dělají vystoupení, že pokud nebudu očkovaná a nebudu mít certifikát, nebudou mě pouštět na jeviště. To už potom člověk váhá, jestli se držet svého názoru nebo to risknout. Nakonec jsem to riskla, i když o tom nejsem vnitřně vůbec přesvědčená. Nechtěla jsem sedět doma v lockdownu neočkovaných," řekla Super.cz Zuzana, která měla v době konání akce týden po aplikaci vakcíny od Pfizeru.

Po injekci se necítila vůbec dobře. "Horečky jsem neměla, ale dva dny jsem zvracela a měla jsem průjmy. Místo vpichu na ruce mám pořád ještě nateklé a bolestivé," popsala nám.

Na druhou stranu by se jako očkovaná konečně mohla podívat za synem, snachou, a hlavně malým vnoučkem do Spojených států, kam se bez certifikátu o vakcinaci nedá dostat. Jak je to s cestou za rodinou, nám popsala v našem videu, kde svěřila, že proti očkování na covid je i její syn, který by byl dokonce ochotný se odstěhovat z Kalifornie do Texasu, který prý očkování od obyvatel nevyžaduje. ■