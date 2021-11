Herec ze Slunečné Marek Lambora a modelka Andrea Bezděková se rozešli

Marek Lambora a Andrea Bezděková se rozešli. Foto: Archiv M. Lambory

"Rozchod by neměl být považován za veřejnou událost, a to ani když jste označeni za veřejně známé osoby. Bolí to. A někdy, někdy to bolí ještě o fous víc, protože to nezůstane jen mezi vámi, ale pluje to společností, která vás tím konfrontuje v moment, kdy na to ještě nejste připravení," vysvětlila Bezděková, proč s odpovědí nějaký čas otálela.

"S Ájou jsme se rozhodli naši společnou cestu životem rozdělit. Ani náhodou jsme si neublížili, jen někdy zkrátka přijdete na to, že vás oba popohání vítr života na trochu jinou stranu," doplnil ji Lambora.

"Nikdy jsme s Márou nebyli ten pár, který by měl potřebu dávat na odiv, jak se máme rádi. Střežili jsme si to pro sebe, stejně jako si nějaký čas střežíme informaci, že už pár společně netvoříme. Naše cesty se rozdělily a kráčíme zase každý svou vlastní. Rádi se máme stále, ale dnes už jen jako přátelé," dodala modelka. ■