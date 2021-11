Že zastoupí obávaného porotce, se dozvěděl pár hodin před přenosem: Jak bude StarDance vypadat příště?

Václav Kuneš Super.cz

„Ráno jsem vstal, měl jsem jiný plán a jiné starosti a pak přišel tenhle telefonát a jsem tady,“ řekl Super.cz Kuneš. „Dozvěděl jsem se to ráno, pozměnil jsem si program a potěšilo mě to. Zjistil jsem, jak moc to tady mám rád,“ svěřil se Kuneš, který na letošní StarDance spolupracuje také jako choreograf současného tance, který diváci uvidí v osmém kole.

Zda bude za pultíkem porotců sedět i příští sobotu, zatím ani on netuší. „To nevím, uvidíme, jak bude Zdeňkovi a jak se to bude celé vyvíjet,“ dodal. Manželka Zdeňka Chlopčíka na sociální síti sdílela, že o koronaviru se dozvěděli jen díky testování ve StarDance a jsou zatím bez příznaků. ■