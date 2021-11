Krásná tenistka Andrea Sestini Hlaváčková cítila po vyřazení ze StarDance smutek. S tancem ale nekončí

Andrea Sestini Hlaváčková a Jakub Necpál vypadli ze Stardance v šestém kole. Super.cz

„Cítím smutek, ale také pocit, že nemusím jít na šest hodin na trénink a mohu se věnovat rodině. Přála jsem si dostat se do charitativního kola, byl to můj sen a byli jsme od toho krůček, to je mi trošičku líto, tím by to znamenalo ještě dva takové večery, což by bylo hodně srandy,“ řekla Super.cz Andrea, která měla cestu ve StarDance nejtěžší, musela totiž střídat taneční partnery a během tří večerů tanečníka Michala Necpála zastupoval jeho bratr Jakub.

„Měla jsem tu cestu ohromně bohatou, protože jsem si zažila večery se dvěma jinými osobnostmi a hrozně mě to bavilo. Byla to strašná jízda, skončila pro mě nádherným tancem,“ svěřila se nám tenistka, která si tanec zamilovala a rozhodně s ním nehodlá přestat.

„Hrozně jsem si to oblíbila. Určitě si musím s Necpálkama domluvit tréninky a přihlásit se na jejich kurzy. Strašně mě to baví. Už máme nějaké nabídky a věřím, že se někdo ozve a že ta energie, kterou jsme předvedli ve StarDance bude i na těchto akcích,“ dodala s úsměvem Andrea Sestini Hlaváčková. ■