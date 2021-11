Jak se na to asi tvářila sestřička na covidovém oddělení? S projevem Karla Janečka na Slavících nesouhlasil ani Aleš Háma

Ondřej Sokol a Aleš Háma moderovali Českého slavíka. Michaela Feuereislová

Nesouhlasil s agitačním projevem majitele ankety Karla Janečka (48), který se vymezil proti vládním opatřením proti šíření koronaviru. Vyjádřil také obavy z možného očkování dětí a varoval před negativními dopady vládních opatření na kulturu, která podle něj rozdělují společnost.

„Chtěl bych jen říct, že ani jako průvodce tak důležitým večerem nemám absolutně žádný vliv na to, co kdo na jevišti během přenosu řekne, a ne vždy s vyřčením souhlasím! Snad víte, o čem mluvím, a Řezník to není, ten se bohužel přišel jenom zviditelnit a zvrací-li při poslechu české muziky, tak musel mít pod svým místem nablito,“ vtipkoval Háma.

„Píšu to proto, že jsem si u projevu toho, jehož jméno se nesmí vyslovit, představoval, jak se na to tváří třeba sestřička po dvanáctihodinový službě na covidovém oddělení. Prostě si myslím, že jsou pořady, které mají sloužit hudbě a oslavovat ji, nic víc, nic míň,“ prohlásil Háma, který poděkoval všem divákům, hudebníkům, kolegovi Ondřeji Sokolovi i tvůrcům pořadu.

Proti projevu Karla Janečka se postavila i samotná TV Nova, která pořad přenášela. Janeček na svém projevu ale nevidí nic špatného.

„Zvolil jsem k tomu právě příležitost udílení ceny hudební ankety, neboť hudebníci byli postiženi iracionálními restrikcemi vlády mimořádně. Moje řeč byla v divadle několikrát přerušena potleskem přítomných umělců a jsem si jistý, že řada z nich má na tuto otázku velmi podobný názor jako já. Spolupráce s TV Nova na příštím ročníku ankety Český slavík je z mé strany otevřená a mám radost, že se jednalo o nejsledovanější přenos za poslední tři ročníky ankety,“ řekl Super.cz Janeček. ■