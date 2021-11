Bohuš Matuš (48) si ve Fantomovi opery zahraje dvacetiletého milovníka: Mladé manželce ale muzikály rozmlouvá

Bohuš Matuš Super.cz

Táhne mu na padesát, ale přesto opět získal roli milovníka Raoula v muzikálu Fantom opery. "Za tu roli jsme hrozně vděčný a je to pro mě obrovská pocta. I když téměř v padesáti hrát dvacetiletého je opravdu složité, ale hodně se nalíčím a budu mít krásnou paruku, tak to snad nebude tolik vidět ," řekl Super.cz Bohuš Matuš (48).

"Musím si hlídat i postavu, trošku cvičím, nejím maso a snažím se malinko zhubnout," dodal Bohuš, který si ve Fantomovi opery, který se za týden vrací do divadla GoJa Music Hall, zahrál poprvé před sedmi lety, muzikál se ještě několikrát vracel. "Hodně jsem si pamatoval. Jen co se týče tance, kdy je tam velká scéna z maškarního plesu, to jsem si musel choreografii pečlivě znovu nazkoušet," prozradil.

Popovídali jsme si také o jeho rodině. Oba rodiče prý zpívají dceři Natálce. "Velice ráda poslouchá a už opakuje a chytá některé tóny, tak z ní mám obrovskou radost. Když pustíme muziku, hned začíná tancovat," svěřil.

Menší radost má ale z toho, že by se hudbě opět chtěla věnovat jeho manželka Lucie, která se nedávno objevila na konkurzu na muzikál Ostrov pokladů. "Lucinku pořád přesvědčuju, aby byla radši doma s dceruškou, a aby se zatím o žádné muzikály nezajímala. Má na to ještě času dost," domnívá se zpěvák. ■