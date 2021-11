Manželka Petra Jandy to rozjela: Kalhotky ukázala už při vystupování z auta, neposedné šaty odhalovaly ňadra

Petr Janda a Alice Jandová Super.cz

"Budu si to muset ještě víc hlídat. Myslela jsem, že je to docela bezpečně ukotvené, ale koukám, že ne. A ještěže mám kalhotky, protože při vystupování jsem je tak nějak postřehla," připustila Alice.

Její muž ale proti sexy modelu nic neměl. "Já jsem rád. Ona se v tom cítí dobře a já dělám všechno pro to, aby se mnou byla šťastná," řekl Super.cz Janda, který si s manželkou vyladil pás u smokingu.

Toho nemrzí, že už se letos Olympic do užších nominací nedostal. "Je to zlomový ročník. Bylo jednoznačné, že staré struktury jako Olympic konečně vypadnou a bude nástup těch mladých skupin. Tady už nemáme co dělat. Strašně jim to přeju," svěřil ještě před vyhlášením výsledků ankety. ■