Ve svlékání po focení pro pánský časopis pokračuje: Rapperka Sharlota přišla na Slavíka téměř nahá

Sharlota Frantinová Super.cz

Už pár dní leží v trafikách pánský časopis, kde pózuje jen v sexy prádélku. A o moc více oblečená nepřišla zpěvačka Sharlota Frantinová (25) ani na předávání cen Český slavík. Své místo si tam rozhodně zasloužila. Jako jediná žena se dostala do první desítky nominovaných v kategorii hip hop & rap.

"Už jen tohle beru jako svoje malé osobní vítězství, že můžu figurovat v tomhle světě na tomto poli. Že tu dneska můžu být a můžeme se navzájem podpořit. Už to, že tady dneska stojím a podívám se na všechny ostatní, je úžasné," míní.

Sharlota měla opravdu velice excentrický outfit včetně líčení, ve kterém jsme ji málem nepoznali. Dal by se použít i jako kostým na maškarní. "To si nemyslím. Je to krásné podtrhnutí mojí osobnosti. Jsem člověk, který nikdy nesázel na beauty, když mám takovou speciální událost. Krásných žen je tady dost, já chci zastupovat sama sebe. A tohle jsem já," hájila svůj vzhled.

Zpěvačka byla trochu jako chytrá horákyně. Měla sice objemný kabát, ale pod ním průhledný overal. "Nic jiného se ode mne ani neočekává. Myslím, že je to skvělé spojení v rámci nějakého black tie a mojí povahy a osobnosti. Mám to ušité na míru od mojí kamarádky, úžasné návrhářky Debbie Brown," doplnila. ■