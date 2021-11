Neočkovaný Mirai Navrátil promluvil o pokračování ve StarDance. Uvidíme ho kvůli novým vládním nařízením příští týden?

Mirai Navrátil Super.cz

Vládní nařízení od pondělí pouští na akce jen očkované lidi. Neočkovaným nepomůže žádný test. Sám Mirai očkovaný není. Měl velmi těžký proběh covidu, dodnes má následky a zatím mu lékaři očkování nedoporučili.

Pokud by dnes večer postoupil, uvidíme ho coby neočkovaného i další sobotu? "To se zeptejte vecení StarDance, je to na nich. My jsme v podstatě jen takoví šašci, co tam tančí a snaží co zatančit co nejlépe," řekl Super.cz Mirai.

"Pondělí je až po sobotě, která následuje zítra. Třeba se mě to ani nebude týkat a vypadnu. Snažím se, nechávám tam duši. Pondělí je ale ještě daleko," vysvětluje.

Pokud mu pravidla nedovolí pokračovat, je s tím smířený. "Když mi řeknou, že končím, tak to tak vezmu. Pravidla jsou pravidla, musím je respektovat. O nic ale nejde. Jsem moc rád, že jsem součástí, ale jednou to stejně musí skončit," usmívá se.

"Pro mě je šesté kolo silně nad plán. Skončili tanečníci, kteří tancují výrazně lépe než já. Do konce zbývají asi tři, čtyři kola. Já jsem šťastný, že jsme přežili situaci ve třetím kole, jsem vděčný lidem, že nás podrželi. A jsem moc rád, že jsem všechny ve StarDance poznal. Je to takový školní výlet, který má svého vedoucího Marka Ebena. Našel jsem tam přátele, kteří mi zůstanou do konce života, doufám. I přes covidové patálie jsem moc rád, že jsem toho mohl být součástí," dodal Mirai Navrátil. ■