Na protest proti playbacku si zalepil pusu leukoplastí: Jak po 20 letech anketu popularity vidí Richard Krajčo?

Richard Krajčo a Karin Krajčo Babinská Super.cz

Je to přesně dvacet let, co si Richard Krajčo (44) na protest proti playbacku při vysílání slavnostního předávání cen Český slavík při druhé sloce tehdejšího hitu jeho kapely Kryštof zalepil pusu leukoplastí. Teď je ale rád, že se oblíbená anketa popularity vrátila. Z Hudebního divadla v Karlíně odcházel s bronzem pro zpěváka a stříbrem pro kapelu.

"Jsem rád, že jsme tady dneska mohli být a zpívalo se živě. Je dobře, že se Český slavík vrátil, protože pro českou populární hudbu to může být vzpruha. Když jsem sledoval, kam se všechny ceny ubíraly, tak taková akce tady chyběla," mínil Richard, který se na slavnostní večer sladil s manželkou Karin do zlatých outfitů, prý proto, že je to barva slunce.

S kapelou Kryštof patřil Richard spíš do starší kategorie vítězů spolu s kapelou Kabát, která skončila třetí, a Lucií Bílou, aktuální stříbrnou slavicí.

"Jsem vděčný našim fanouškům, protože to nové hlasování vneslo do pořadí nový svěží vítr. Zůstali jsme takovými nestory a jsme strašně rádi, že na nás fanoušci nezapomněli nebo možná oslovujeme i ty mladší, což je fajn," vzkazuje Richard.

A jak to v současné pandemické situaci vypadá s jeho vystupováním s kapelou? "Dojíždíme akustické turné, to bychom snad do konce listopadu mohli zvládnout. Pak máme v prosinci dvě vyprodané O2 areny, takže jsme v očekávání, co se stane. Sami nevíme. Můžeme dělat to, co se dá dělat. Na příští rok na léto máme připravené Kryštof campy, to by snad mohlo jít. Vždycky budeme hledat nějakou možnost, jak pro fanoušky hrát," uzavřel. ■