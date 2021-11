Nikol Švantnerová poprvé přiznala rozchod s fotbalistou. Tahle kráska je teď volná

Nikol Švantnerová je single. Super.cz

"Ano, nejsme spolu, netvoříme spolu nějakou dobu pár. Nechtěla jsem to ventilovat, ale jelikož vznikají zbytečné fámy, oba si zasloužíme, aby pravda vyšla na povrch," řekla Super.cz Nikol.

"Byli jsme spolu čtyři a půl roku. Je to ještě hodně čerstvé," prozradila s tím, že nikdo třetí roli v rozchodu nemá. "Na všechno je čas, vše přijde ve správnou dobu. Uvidíme, zatím jsem ráda, jak to je, nemám jinou známost," upřesnila.

Důvod rozchodu nechce příliš rozebírat, ale přiznává, že vztah na dálku byl jedním z nich. Patrik se přestěhoval kvůli práci do Hodonína, Nikol zůstala v Praze. "Bylo to komplikovanější, náročnější. Neumožňovalo nám to spolu být tak často. Vztah na dálku nebyl jednoduchý. Dál bych to ale nechtěla rozvádět, je to mezi námi a tak to zůstane," dodala. ■