Hvězda Slunečné zazářila na Slavíku: Eva Burešová sama nechápe, jak mohla vyhrát cenu. Nakoplo mě to, říká

Eva Burešová a Přemek Forejt Super.cz

Až poslední roky se herečka Eva Burešová (28) pořádně pustila do zpívání, i když jsme ji samozřejmě znali z muzikálů. O to větší překvapení bylo, když získala třetí místo v Českém slavíku a předstihla tak řadu mnohem déle sloužících zpěvaček.

"Letos slavím deset let, co jsem vstoupila do světa šoubyznysu, a až poslední dva roky jsem ve zpěvu víc aktivní a tenhle poslední byl nejaktivnější. Proto mě překvapilo, že jsme se dostali až sem, na třetí místo. Říkám my, protože do toho počítám Vaška Noida Bártu (41) a Elišku Grabcovou, díky kterým tam jsem, protože oni napsali ty písničky, které se líbí," ráda by se o ocenění rozdělila Eva.

Předávání pro ni bylo o to příjemnější, protože cenu převzala z rukou svého životního partnera, kuchaře Přemka Forejta. "Věděl jsem, že budu předávat cenu zpěvačce, která získá třetí místo, a podprahově jsem tušil, anebo si to spíš přál. Ve chvíli, kdy jsem otevřel tu obálku, tak jsem se tak mile uculil, udělalo mi to obrovskou radost a byl jsem hrozně pyšný," podělil se o své pocity Přemek.

"Svým fanouškům můžu slíbit, že budou další nové písničky. Bude jich spousta. To ocenění mě strašně nakoplo. Znamená to pro mě mnohem víc, než si lidi můžou myslet. Naznačilo mi to, že jdu tím správným směrem," uzavřela Eva. ■