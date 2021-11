Jste shnilá a plesnivá osoba! Monika Bagárová se pustila do držitele Slavíka, který urážel její kolegy

Monika Bagárová a Patricie Pagáčová na vyhlášení ankety Český slavík Michaela Feuereislová

Rapper, který rád provokuje a pro vulgarity nejde daleko, byl roku 2013 vyloučen z kategorie Hvězda internetu. Nový pořadatel ankety ho ale v Českém slavíkovi demokraticky ponechal a Řezník rovnou vyhrál v kategorii hip hop & rap. Na pódiu si pak v přímém přenosu nebral servítky.

„Upřímně jsem měl velkou radost, když tahle anketa skončila, a doufal jsem, že už se nebude obnovovat. Česká pop music je už roky na úplném dnu, nekopíruje zahraniční trendy, a když si občas naladím v autě rádio, udělá se mi fyzicky zle,“ nechal se slyšet Řezník, který ani na pódiu neodložil svou typickou masku.

Mladou generaci prý tato anketa absolutně nezajímá. „Tohle je takový žebříček toho, co poslouchají ženské 50 až 60 plus. U nás jsou šikovní progresivní umělci, ale ti v tomhle sále nesedí,“ měl jasno a rovnou poprosil své fanoušky o to, ať mu příště neposílají hlasy.

Řezníkův projev vytočil zpěvačku Moniku Bagárovou (27), jež o pár minut později předávala s herečkou Patricií Pagáčovou (32) jednu z cen.

Bagárová se na Slavících pustila do Řezníka.

„Chtěla bych konkrétně k panu Řezníkovi. Podle mě jste shnilá plesnivá osoba, která se schovává pod maskou a nemá odvahu ukázat svou tvář, no nedivím se, nechceme vás potkávat,“ vzkázala mu a zároveň pochválila své kolegy. „Vy, mí drazí kolegové, jste úžasní muzikanti, talentovaní lidi a já vám všem držím palce a vážím si vás,“ vzkázala muzikantům, které Řezník považuje za hudební dno. ■