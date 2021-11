Když nemáte televizi, strčte to na internet: Jiří Babica se vrací v nové podobě. A co říká na současné kuchařské pořady?

Jiří Babica Super.cz

Po letech jsme se velmi rádi viděli s kuchařem Jiřím Babicou (60). Byl kmotrem knihy tří kamarádek Anety Christovové, Lindy Finkové a Vlaďky Pirichové. I on sám nedávno knihu vydal, tedy nedal se na psaní románů, je to kuchařka.

"Stal jsem se totiž gamerovským kuchařem. Kluci, kteří sedí u počítačových her, si mě sami našli. Mám na internetu svoji televizi, a zároveň jsem vydal komiksovou kuchařku Ich bin ein Gamer. Může být pro všechny, kteří neumějí moc vařit. Je tam šedesát jednoduchých jídel, která si může každý udělat," prozradil.

Pobavili jsme se i o současných televizních kuchařských pořadech, které prý Babica nesleduje. "Sledoval bych pozitivní a příjemný kuchařských pořad, ten mi chybí. Furt tam je něco, kde se kritizuje, že někdo něco neumí, vymýšlí se formáty, kde se ti lidé hádají. Je to zbytečné. Vaření je o tom, aby dělalo dobrou náladu," míní Babica.

Kuchař proslul svými hláškami, jak nahradit ingredience, ve stylu, že když nemáte citron, strčte tam klidně ocet. "Jsou takzvané nesmrtelné věty a je velký úspěch takovou větu mít. Používá se to dost často a každý si to spojí se mnou," bere to jako poklonu Jiří Babica. ■