Vůbec to nevypadalo, že bychom se viděli naposled: Iva Frühlingová vzpomíná na nedávné setkání s Mekym Žbirkou

Iva Frühlingová Super.cz

„Biely kvet, darujem ti biely kvet...“ začíná jedna z Mekyho nejslavnějších písní. A právě bílé květy zaplnily místo před katafalkem. Mekymu je přinesli téměř všichni.

Jednou z kolegyň, která k ostatkům položila bílou růži, byla Iva Frühlingová (39), která se Žbirkou natočila populární seriálový duet Někdy stačí dát jen dech. Ten si spolu zazpívali ještě nedávno, jak zavzpomínala.

„Byl to úžasný člověk, vzpomíná se na něj moc hezky a v dobrém. Viděli jsme se nedávno, natáčeli jsme spolu a tu písničku si spolu ještě zazpívali. A vůbec to nevypadalo, že bychom se viděli naposled. A furt mi to vlastně ani nedochází. Zpráva o jeho úmrtí zasáhla asi všechny, protože to nikdo nečekal. Bylo to rychlé a náhlé,“ řekla Super.cz.

Miroslav Žbirka zemřel 10. listopadu 2021. ■