Co by na to asi řekla královská rodina? Podívejte se, jaké podivnosti Meghan vyváděla na veřejnosti!

Meghan vzbudila rozruch na ulici v Los Angeles. Profimedia.cz

Meghan byla hostem v televizním pořadu slavné komičky a své kamarádky Ellen DeGeneres, takže bylo hned jasné, že upjatost a dekorum musí jít stranou. Ellen svým hostům mimo jiné nasazuje sluchátka, do kterých jim povídá, co musí dělat v nejrůznějších situacích. Meghan dostala za úkol navštívit pouliční prodejce v Los Angeles.

Ti byli z Meghan celí paf, protože se nejednalo o žádný běžný nákup!

Meghan si prohlížela nejrůznější omáčky, které prodavač nabízel, a do toho musela říkat, co jí Ellen přikazovala do sluchátek. „Nech mamku ochutnat, můj pejsek miluje pálivou omáčku,“ šokovala prodavače Meghan.

Meghan plnila úkoly od Ellen DeGeneres.

A pak dostala příkaz chroupat sousto jako veverka. Poté dostala pokyn zkusit další, mnohem pikantnější sousto. „Mamka se potřebuje trochu zahřát,“ spustila Meghan na překvapeného prodavače. Hned na to zazpívala hitovku od The Merrymen - její I´m hot, hot, hot už prodejce dostávalo do kolen. Ale to pořád nebylo všechno.

Ellen pak Meghan donutila pít mléko z kojenecké láhve a mňoukat. Až když Meghan všechny záludné úkoly splnila, konečně ji vysvobodila. Jak je vidět, Meghan se od královské rodiny odstřihla po všech stránkách. Podobné aktivity by si asi v Británii nikdy dovolit nemohla. ■