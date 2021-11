Rozloučení s Mekym Žbirkou: Sbohem mu přišly dát desítky kolegů i prezidentka Čaputová

Záznam: Poslední rozloučení s Mekym Žbirkou Super.cz

Rozloučení se koná v Praze, ve strašnickém krematoriu, do síně mohou z důvodu protipandemických opatření pouze pozvaní smuteční hosté. Pro fanoušky a všechny, kteří se chtějí se zpěvákem a skladatelem rozloučit, bude obřad promítán na venkovní obrazovku.

Mezi prvními dorazili Mekyho kolegové Laco Lučenič, kytarista Jan Ponocný, zpěvačka Iva Frühlingová, s níž Meky nazpíval známou seriálovou píseň.

Sbohem mu přišli dát také Vendula Pizingerová, Miloš Pokorný, Dáša Zázvůrková, Jaroslav Svěcený, dorazila také zpěvačka Martha, s níž Meky nahrál populární píseň Čo bolí, to prebolí. Mezi smutečními hosty byla také slovenská prezidentka Zuzana Čaputová.

Příchod Zuzany Čaputové na poslední rozloučení s Mekym Žbirkou

Super.cz

Před začátkem zněly z reproduktorů před krematoriem Žbirkovy nejslavnější hity, obřad začal písní All You Need Is Love od kapely The Beatles. Zazněly také písně Fair Play, Waterloo Sunset zmíněná Čo bolí, to prebolí či Balada o poľných vtákoch. Na poslední cestu ho poté smuteční hosté doprovodili potleskem vestoje. ■