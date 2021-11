Ondřej Kepka má po svém boku tuhle mladší krásku: Už několikrát museli přesunout svatbu

Ondřej Kepka se snoubenkou Janou Herminapress

„Už jsme měli i termín, ne tedy datum, ale období. Bohužel jsme museli svatbu opět přesunout. Chtěli bychom se vzít v Praze, i když je Jana je ze Slovenska,“ svěřil Super.cz herec na křtu knihy Magnetický vítr Gabriely Vránové (✝78), kterou z úcty k památce své maminky a nezapomenutelné herečky napsal spolu s Pavlem Mészárosem.

Se snoubenkou ho pojí mnohem víc, než se na první pohled může zdát. „Vracím se přímo ke kořenům i v tom smyslu, že Jana je z lokality, odkud pochází moje babička, což je neuvěřitelné. Babička byla namíchaná Maďarko-Slovenka, dědeček byl ryzí Čech, z Moravy,“ dal nám herec nahlédnout do rodinné historie.

Svatbu by rádi uspořádali co nejdříve, ale nelpí na tom. „Nějak to neřešíme, chci svatbu, chci mít rodinu a myslím, že jsem našel ženu svého života. Nemám žádné váhání, ale doba nám nepřeje,“ krčí rameny Ondřej Kepka, který v dětství ztvárnil postavu Honzíka v seriálu Arabela.

Na závěr jsme se zeptali, jestli se řídí pravidlem, že nejdříve svatba a potom děti, nebo by byl schopný udělat ústupek. „Samozřejmě by to bylo ideální v tomto pořadí, ale pokud se to bude i nadále oddalovat... Teď máme ale kromě vydání knihy o mamince i spoustu i jiných starostí, včetně starosti o mého tatínka, který není úplně zdravý,“ dodává režisér. ■