Další neočkovaný z Fantoma opery: Už to budu muset řešit a jít na vakcínu, slibuje zpěvák

Pavel Vítek Super.cz

Původně už se do muzikálu nechtěl vracet, ale nechal se přemluvit od kolegů ze seskupení 4 Tenoři. Kromě Jana Kříže se tak ve Fantomovi opery objeví všichni jeho členové - Marian Vojtko, Michal Bragagnolo a Pavel Vítek (59). Ten ztvární roli jednoho z ředitelů divadla. Nebavili jsme se ale jen o divadle. Pavel je totiž vedle Mariana dalším neočkovaným zpěvákem.

"Nechal jsem se tedy přemluvit velice rychle a rád. Fantom opery je nádherný titul a takové nabídky se neodmítají. Je to i docela hezká představa být ředitelem divadla," zasnil se zpěvák. Ovšem muselo by to být v jiných než v covidových časech.

Pokud jde o koncertování, nestěžuje si. "Naštěstí jsme se 4 Tenory všechny koncerty přesunuli a většinu z nich odjeli, bylo to 45 koncertů. Doufáme, že se povedou i vánoční koncerty včetně Fora Karlín," vypočítal. "Modlíme se a opravdu si přejeme, aby se ta situace ještě víc nepokazila," doufá.

Poté jsme se dostali k očkování, protože Pavel si stále ještě pro vakcínu nedošel. Zajímalo nás proč. "Nechtěl bych rozebírat svůj zdravotní stav. Ale rozhodně podle stavu situace to budu muset řešit, aby to nebouralo naši profesní práci. Půjdeme se s Marianem naočkovat," slibuje. Pár dní od natáčení se Marian Vojtko skutečně očkovat šel. ■