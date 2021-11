Fotbalista Jan Koller propadl elektrické mikro-dopravě!

V posledních letech jste si mohli všimnout stále přibývajícího počtu elektrokoloběžek v ulicích, a to jak sdílených, tak osobních. Víte ale, že v České republice existuje firma, která se zabývá pouze tím opravdu nejlepším, co svět elektrokoloběžek nabízí?

Jan Koller, známý český fotbalový reprezentant vidí v těchto každým rokem více populárních strojích budoucnost. Pro svoji novou elektrickou koloběžku zamířil přímo k profesionálům. Tím je firma Eco Vehicle založená Liborem Strnadem v roce 2019. Během prvních 2 let svého působení se stala symbolem kvality a špičkového zákaznického servisu v oblasti mikro-mobility se zaměřením na elektrické koloběžky a jejich servis.

“Největší rozdíl mezi námi a ostatními společnostmi je náš vlastní vývoj a inovace. Nejsme sklad, který nakupuje od výrobců v Číně a dál přeprodává. Veškeré značky elektrokoloběžek, které projdou naší dílnou, jsou u nás finálně upravované, seřizované a testované před cestou ke svému finálnímu majiteli. S našimi klienty aktivně hledáme jakékoliv nedokonalosti, na kterých dále pracujeme a nacházíme jejich řešení. Já poté diskutuji s výrobci úpravy ve výrobním procesu a vyžaduji jejich realizaci,” řekl majitel Eco Vehicle, Libor Strnad.

Eco Vehicle

FOTO: Eco Vehicle - Instagram

Nově firma Eco Vehicle navázala spolupráci s výrobci Minimotors, světovou špičkou ve světě elektrických koloběžek. Jedná se o elektrické koloběžky prémiové cenové kategorie. Právě jednu z nich si pořídil český fotbalový representant Jan Koller. Jaké jsou jeho pocity?

Dualtron Victor - Eco Vehicle Showroom Ostrava

FOTO: Eco Vehicle - Instagram

“Tak jsem vyzkoušel elektrokoloběžku Dualtron Victor a musím říct, že jsem byl nadšen. Nějaký rok elektrokoloběžky využívám, ale tato je opravdu skvělá. Nejdůležitější pro mě bylo, aby mě při mé váze 120 kg v pohodě vyvezla do kopců. Vyzkoušel jsem opravdu strmý kopec a z místa mě úplně v pohodě vyvezla až nahoru, to jsem byl nadšen. Má velmi dobrou stabilitu a pevnost. Skvělé brzdy, které jsou velmi důležité. Je vhodná do terénu, vyzkoušel jsem i kostkovou silnici v centru Prahy a bylo to v pohodě. Kolobežka je opravdu živá a má opravdu velké zrychlení, proto jsem uvítal i přepnutí na Eco mód, kdy je jízda více pozvolnější, třeba zrovna v centru Prahy. Líbí se mi i barevné osvětlení koloběžky, kdy si ovladačem můžete přepnout na různé barvy a ve tmě jste velmi dobře vidět,” řekl Jan Koller, český fotbalový reprezentant.

Dualtron Ultra 2

FOTO: Eco Vehicle - Instagram

Jestli Vás zajímají elektrické koloběžky, tak můžete sledovat Eco Vehicle YouTube kanál, kde samotný majitel firmy Libor Strnad pravidelně přidává videa o elektrických koloběžkách z jeho pohledu. Také můžete Eco Vehicle sledovat na Instagramu, nebo na Facebooku.

Eco Vehicle Black Friday

FOTO: Eco Vehicle - Instagram

Pokud se chcete stát součástí budoucnosti elektrické mikro-dopravy a pořídit si svojí prémiovou elektrickou koloběžku, tak aktuálně máte skvělou příležitost. Ke konci sezóny roku 2021 totiž probíhá v Eco Vehicle Black Friday akce na nové modely značky Dualtron a výprodej posledních kusů značky EV VIPER! ■