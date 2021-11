Host v ranní show ukázal moderátorce svůj penis, který je prý největší na světě: Její reakce je k nezaplacení

Josie Gibson Profimedia.cz

Američan Jonah Falcon tvrdí, že má největší penis na světě, a rozhodl se o tom přesvědčit i moderátory britské ranní show This Morning, kam si ho pozvali jako hosta. Úd přirovnal k piksle od chipsů či k lilku, nakonec ale usoudil, že žádný popis se nevyrovná důkazu. Proto Phillipu Schofieldovi a Josie Gibson ukázal snímek v mobilu. Na jejich reakci se podívejte sami.

Zatímco Phil rukama zakryl ústa a začal se smát, Josie zůstala v šoku s vytřeštěnými očima a otevřenou pusou. „Gratuluji,“ smál se směrem k hostu moderátor.

Už v minulosti Jonah uvedl, že mít velký penis, ten jeho prý měří 34,5 cm, není žádná výhra. Jako herce ho kvůli tomu režiséři nenajímají.

„Vyhledají si jméno Jonah Falcon a řeknou, že mě neosloví, protože jsem slavný pro velikost svého penisu. Opravdu to ničí mou kariéru, mám dva přátele castingové režiséry, kteří mi to řekli,“ svěřil muž deníku The Sun.

Známá je také jeho historka z letiště, kde byl podroben prohlídce, protože si personál myslel, že Falcon v nohavici pašuje výbušniny. Navzdory všem nepříjemnostem by prý ale neměnil. ■