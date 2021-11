Dcera Paula Walkera (✝40) slaví po svatbě další úspěchy. Je to dva roky, co jí úspěšně odstranili tumor

Meadow Walker Profimedia.cz

Meadow má v poslední době mnoho důvodů k radosti. Minulý týden to byly dva roky, co jí museli odstranit tumor. O proceduře do té doby veřejně nepromluvila, ale zdá se, že je už naprosto v pořádku.

V říjnu se Meadow provdala za herce Louise Thorntona Allana. Obřad proběhl v Dominikánské republice a k oltáři ji odvedl její kmotr, herec Vin Diesel, který byl dobrým přítelem jejího otce Paula, a zároveň jeho kolegou ze série Rychle a zběsile.

Moment to byl velmi dojemný. Meadow oznámila zasnoubení v srpnu, dva měsíce poté, co s Louisem potvrdili vztah.

Meadow bylo 15 let, když její otec zahynul při tragické autonehodě. Na svého otce často vzpomíná i na sociálních sítích a na jeho počest založila i charitativní organizaci The Paul Walker Foundation. ■