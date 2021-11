Vlasy jí vypadávaly v trsech a nemoc udeřila znovu. Boj s vážným autoimunitním onemocněním krásné Miss pokračuje

Karolína Mališová Super.cz

"Řekla jsem si, že tu nemoc přijímám tak, jak je. Nemůžu říct, že bych od ní měla pokoj. Stále se mnou je a bude se mnou zřejmě už navždy," řekla Super.cz Karolína s tím, že už se snaží být hlavně v klidu a nestresovat se.

"Dala jsem stranou všechno, co jsem moc řešila. Chci být šťastná, cítit se dobře. Už zkrátka neřeším blbosti, které jsem dřív třeba řešila. Teď se snažím být hlavně v klidu," vysvětluje.

V nejhorší fázi nemoci dostávala kortikoidové injekce. "Je to tak. To nyní není potřeba, ale mám berličku v podobě kortikoidové mastičky. Když se něco objeví, je to pro mě psychická záchrana," dodala Mališová, která změnila účes a poprvé od propuknutí nemoci si vlasy nechala také obarvit.

"Cítím se v tom krásně. Jsem moc spokojená. Po víc jak roce jsem konečně byla u kadeřníka na barvě," dodala. ■