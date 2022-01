Ukradené erotické video Pamely Anderson a jejího muže vyvolalo skandál: Vášně budí i po letech

Seriál Pam a Tommy o krádeži erotické nahrávky slavné plavčice a jejího muže Foto: Hulu, Profimedia.cz

Děj se odehrává v době, kdy na veřejnost unikla erotická nahrávka Pamely Anderson a jejího tehdejšího muže Tommyho Leeho, která byla v roce 1995 ukradená z jejich domu.

Pam a Tommy se seznámili během silvestrovských oslav na konci roku 1994, vzali se o dva měsíce později v Mexiku. Nahrávka prý byla pořízená během líbánek.

Z domu ji zcizil elektrikář, který vybral sejf, v němž byla kazeta se soukromým videem manželů. Jeho zveřejnění pochopitelně vyvolalo skandál.

„Nikdy jsem to neviděla. Nevydělala jsem na tom ani dolar. Šlo o kradený majetek... Uzavřeli jsme dohodu, abychom zabránili všem těm podvodům. Byla jsem v sedmém měsíci těhotenství s Dylanem a myslela jsem si, že ten stres může těhotenství uškodit. Už nechci k soudu, nechci být srážena nadrženými divnými právníky. Nechci už mluvit o své vagině, o veřejném sexu, o čemkoli,“ uvedla Anderson v roce 2015 v rozhovoru s Andym Cohenem.

K minulosti se už nechce vracet, podle deníku The Sun nemá Anderson v úmyslu se na seriál dívat. „V životě ani neslyšela o hercích, kteří Tommyho a ji hrají, a ani ji nezajímají. Ona i její rodina si myslí, že je to ubohost a je to pro ně výsměch,“ citoval list svůj zdroj. ■