Aby mohla na hory, je ochotná podstoupit cokoli: Nikol Švantnerová bude lyžovat i s respirátorem

Nikol Švantnerová Super.cz

"Tak trochu jsem přeskočila podzim a už se zase vidím někde na svahu," řekla nám při focení bund, čepic a sněhulí. "Doufám, že se letos poštěstí a budu moct lyžovat i v Itálii a v Rakousku. Plánů je hodně, tak snad do toho už nic nepřijde. Loni jsem měla štěstí a strávila jsem týden ve Švýcarsku, když tam byly sjezdovky otevřené. Tam jsem si zalyžovala a myslím, že jsem naštvala všechny milovníky zimních sportů," prozradila.

Kvůli svému oblíbenému sportu je smířená s restrikcemi, které je provázejí, jako jsou rozestupy, respirátory a samozřejmě potvrzení o očkování, případně i negativním testu. "Už jsme omezovaní úplně všude, i při vstupu do restaurace. Bůhví, jestli to bude někdy jiné. Ale jsem ráda, že i přes tyhle nepříjemnosti to bude aspoň otevřené a ta možnost tam bude. Jsem ochotná podstoupit všechno," míní.

A co Nikol vadilo v rámci opatření nejvíc? "Trošku to, že na očkování byl člověk spíš donucený, než aby si sám řekl, že by to bylo dobré. Věděla jsem, že musím, protože jinak budu strašně omezovaná v práci. Ale patří to k tomu, snažím se to respektovat a jsem ráda, že aspoň můžeme fungovat. I když s omezeními, tak je to pořád lepší než nic," domnívá se Nikol. ■