Bývalá modelka z Playboye je kočka i po padesátce. V sexy bikinách konkuruje dvacítkám

Kelly Bensimon Foto: Super.cz/Profimedia.cz

Působila také v reality show The Real Housewives of New York City. Fotografové ji zastihli na Miami Beach, kde relaxovala u moře. V zelených bikinách vystavila na odiv parádní křivky, které by jí mohly závidět mnohem mladší ženy.

Dvojnásobná maminka náctiletých dcer v minulosti pózovala i pro Playboy, ale byla by za hvězdu, i kdyby se do slavného magazínu svlékla dnes. Kelly Bensimon má jednoduchý recept na krásu - pravidelně cvičí, běhá a dbá na zdravý životní styl. ■