Tady to nevypadá na pohádkový konec: Představitelka Popelky a slavný zpěvák se rozešli

Camila Cabello a Shawn Mendes ohlásili rozchod. Profimedia.cz

„Začali jsme vztah jako nejlepší přátelé a nadále zůstáváme nejlepšími přáteli. Naše láska je silnější než kdy dřív. Od začátku si vážíme veškeré podpory a posouváme se dál,“ nechal se slyšet v prohlášení zpěvák.

Začátkem měsíce pár zachytili na pláži v Miami, kde se k sobě tulili jako dvě hrdličky. Randili spolu dva roky, a dokonce se hojně spekulovalo o zásnubách.

Fanoušky zprávy o jejich rozchodu vyloženě zdrtily, Camila se Shawnem ostatně patřili k nejkrásnějším hvězdným párům. Vztah odstartovali veleúspěšným duetem Señorita, ke kterému natočili pěkně žhavý klip. Bylo jasné, že jiskření nemohlo být hrané, a krátce nato opravdu vztah zveřejnili.

Seznámili se na turné v roce 2014, Camila tehdy byla ještě členkou dívčí kapely Fifth Harmony. O rok později vydali společnou píseň I Know What You Did Last Summer a jejich přátelství roky vyvolávalo spekulace. Ve vztah nakonec přerostlo až v roce 2019. ■