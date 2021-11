Z ploché hrudi musí vykouzlit aspoň trojky: Na Fantoma opery budou tuhle zpěvačku v dekoltu vycpávat

Monika Sommerová Super.cz

Kromě Christine bude hrát a zpívat také operní divu Carlotu, což je docela náročné na střídání způsobu zpěvu. "Zkouším denně od rána až do večera a studuji dvě rozdílné role. Hlasově je to jiné. Ale když má člověk klasickou techniku, tak jenom přifoukne a dá tam víc energie a myslím, že to pak vyjde tak, jak to má být," míní Monika.

Složitější to ovšem bylo s kostýmy, které zdědila po kolegyni, která má úplně jinou postavu. "Musely se hodně upravovat, protože moje vnadnosti nejsou tak velké, jaké měla ona a jaké by asi měly pro Carlotu být. Jedna se šaty zužovaly a pak se budou různě vycpávat v oblasti dekoltu. Čtyřky se asi nezvládnou, ale snad to budou aspoň trojky," svěřila Super.cz Monika, která má sama sotva dvojky, jak se můžete přesvědčit ve videu i v naší fotogalerii. ■