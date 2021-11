Sestava StarDance nebude ani tentokrát původní. Jistá není ani účast zástupce

Co týden, to překvapení, kdo se na parketu StarDance objeví. Michaela Feuereislová

Co týden, to překvapení, kdo se na parketu StarDance objeví. Zhoršující se covidová situace v Česku už několikrát zamíchala kartami v organizaci oblíbené televizní show, a ani příští kolo nebude v původní sestavě.

Místo tanečníka Michala Necpála, který ze zdravotních důvodů chyběl už minulou sobotu, se i tentokrát připravuje jeho bratr Jakub Necpál. Toho však ještě čekají dva PCR testy, jeden ve čtvrtek a druhý v sobotu, než bude jisté, že se na parket skutečně postaví. To platí i pro ostatní účastníky.

Hned v začátku televizní show z obrazovky na jeden večer zmizela Tereza Kostková, která měla pozitivní test na covid. Nahradil ji Aleš Háma. Dva páry si pak kvůli karanténě nezatančily vůbec (šlo o Simonu Babčákovou s Martinem Prágrem a Miraie Navrátila s Lenkou Norou Návorkovou) a tři celebrity trénovaly s náhradními tanečníky.

Babčáková poté musela ze zdravotních důvodů soutěž úplně opustit, pravidla totiž neumožňují víc než jednu absenci.

S covidem se v průběhu letošní řady potýkal také choreograf soutěže a někdejší vítěz Marek Zelinka.

A zdravotní potíže v uplynulých dnech dohnaly také šéfku StarDance Lucii Kapounovou. V jejím případě však nešlo o covid, ale o vyhřezlou ploténku.

„Už pár let bojuji s bolestí zad a vždy se mi to zhorší, třeba když prochladnu, dva dny okopávám záhony nebo je na ta bedra hodně naloženo. Prostě víc stresu, než je zdrávo. Zahrada je zazimovaná, a tak si to každý může domyslet,“ napsala Super.cz. ■