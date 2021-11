Porotce StarDance a hlasová koučka Hlasu se po 10 letech, co jsou od sebe, rozvádějí

Richard Genzer Super.cz

Konečně se po letech rozhoupali a rozhodli úředně zpečetit to, že už spolu skoro deset let nežijí. K rozvodu se roky neměli, ať už to bavič Richard Genzer (54) a zpěvačka Linda Finková (53) vysvětlovali leností, nechutí řešit úřady, nebo nedořešenými dluhy.

Linda s Richardem spolu vycházejí velmi dobře. Zpěvačka svého stále ještě manžela dokonce pozvala jako kmotra knihy Stará, tlustá, blbá, kterou napsala spolu s kamarádkami Anetou Christovovou a Vlaďkou Pirichovou.

"Překvapila mě, protože jsem myslel, že umí psát jenom hesla. Já měl vždycky na lednici: Rohlíky, vajíčka, máslo, vynes koš! Takže jsem v šoku, že dá na papíře dohromady souvislou větu," smál se Geňa na konto Lindy.

Ovšem v dobrém. "Máme se rádi, máme spolu děti, to se nedá škrtnout. Teď ale konečně řešíme nějaké věci, které už jsme posunuli mnohem dál, a pak to bude super. Tak chci popřát tomu jejímu hodně štěstí," zprvu jen naznačil Genzer, že konečně šlápli do oficiálního řešení rozvodu, který plánují minimálně dva roky.

"To už se musí, abychom měli všichni potom klid. Nechali jsme to hodně dlouho spát a už se to musí udělat, abychom byli oba v pohodě," uzavřel herec a porotce StarDance. ■