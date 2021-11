Zpěvák Jan Bendig bojoval s panickými atakami: Přiznal, že pomýšlel i na sebevraždu

Jan Bendig Česká televize

Hudební kariéru se mu podařilo rozjet už v 15 letech, a to díky SuperStar. Pěveckou soutěž se Janu Bendigovi (27) sice před lety nepodařilo vyhrát, ale postupem let si vybudoval silnou fanouškovskou základnu. Málokoho by napadlo, že si vždy dobře naladěný a usměvavý zpěvák prošel před pár lety těžkým obdobím.

Vzhledem ke svému mládí i prostředí, ze kterého pocházel, nedokázal hospodařit s penězi a časem přišel na mizinu. Postupně si také uvědomil, že je gay. Hledání vlastní identity, finanční nejistota a stres pravděpodobně odstartovaly silné záchvaty panické ataky. Ty první zažil už během soutěže SuperStar. „Bylo to tak, že jsem měl těžko na hrudi, nemohl jsem dýchat, měl jsem studený pot, brnění rukou, pusy. Nevěděl jsem, co to je a bylo to vždy při živém vysílání před tím, než mě zavolali na pódium,“ svěřil se zpěvák.

Ataky se postupně v těžkých životních okamžicích vracely a Honzovy stavy se stále zhoršovaly. „Vracelo se to víc a bylo to intenzivnější. Dělo se mi to v metru, v tramvaji na přechodu, úplně všude,“ svěřil Jan Bendig jeho stavy došly do takové fáze, že pomýšlel i na sebevraždu.

Nad vodou ho už tehdy držel jeho dlouholetý přítel Lukáš Rejmon (35), který se také rozhodl, že zpěvák musí panické ataky řešit. „Vzal mě k doktorce, která mi předepsala prášky, trvalo mi dlouho, než jsem se odhodlal si ho vzít doma. Už to bylo v takové míře, že jsem stál před oknem a říkal jsem si, že to nedávám a chtěl jsem si sednout na okno a vyskočit, takové nervy jsem měl,“ svěřil se v pořadu 13. komnata Jan Bendig, který se nakonec ze svých problémů dostal a aktuálně prožívá jedno z nejšťastnějších období. ■