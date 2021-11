Britney Spears předvedla zadeček v sexy prádélku a vzkázala, ať jí ho políbí

Britney Spears Profimedia.cz

„Slyšeli jste mě, mám to zopakovat? Polibte mi pr*el!“ napsala do popisku sdílené fotky, aniž by specifikovala, komu slova patří.

Vzhledem k videu, které sdílela krátce předtím, to ale není tak těžké uhodnout. Ve videu Britney konstatovala, že její rodiče patří za mříže za to, že měli téměř 14 let kontrolu nad jejím životem a financemi.

Není to poprvé, co zpěvačka kritizovala své příbuzné. S otcem se ostatně kvůli nucenému opatrovnictví delší dobu soudila.

„Nebudu ani zmiňovat všechny ty ohavné věci, které mi dělali, za to by měli jít za mříže. Ano, i moje silně věřící matka,“ nebrala si servítky.

Britney dále vzkázala, že je nesmírně vděčná, že zase může normálně žít, řídit auto nebo používat svoji kreditní kartu. Všechny tyto běžné věci jí byly odpírány.

Zpěvačka také žertovala, že bude možná následovat příkladu prince Harryho a vévodkyně Meghan a zpěvačky Adele, a poskytne interview Oprah Winfrey. Jisté je, že by takový rozhovor uvítali nejen fanoušci, ale určitě i sama proslulá moderátorka. ■