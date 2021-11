Tentokrát se rozmáchla trochu moc: Lady Gaga to nevychytala a předvedla fotografům kalhotky

Lady Gaga Video: Profimedia

Lady Gaga (35) aktuálně promuje nový snímek Klan Gucci a oslňuje na červeném koberci snad každý večer. Před newyorskou premiérou zavítala do pořadu The Late Show with Stephen Colbert a nejspíš chtěla předvést šaty s vysokým rozparkem v plné parádě. Jenže se rozmáchla trochu moc a odhalila i spodní prádlo.