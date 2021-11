Zemřela hvězda seriálů Sběratelé kostí a Námořní vyšetřovací služba: Herci bylo pouhých 41 let

Heath Freeman Profimedia.cz

„Jsme zničení z této ztráty. Byl to skvělý člověk s krásnou duší a navždy zůstane v našich srdcích. Jeho život byl naplněn hlubokou loajalitou, náklonností a velkorysostí vůči rodině a přátelům a mimořádnou chutí do života,“ uvedl v prohlášení.

„Byl velmi pyšný na svoji nedávnou práci a nadšený z další kapitoly své kariéry. Jeho pozoruhodný odkaz bude žít navždy. Kéž je jeho památka požehnáním pro všechny, kdo ho znali a měli rádi,“ doplnil.

Detaily ohledně příčiny hercova úmrtí nebyly zveřejněny. Kromě rolí v seriálech se Freeman objevoval i ve filmech, působil také jako scenárista a producent. K jeho letošním počinům patří horor The Seventh Day nebo 12 Nezdolných Sirotků. Jeho úplně posledním filmem, který nedávno dokončil, byl Terror on the Prairie.

Kolegové z tohoto snímku byli mezi prvními, kdo se k Freemanově skonu vyjádřili. „Před týdnem jsem tě objala na rozloučenou. Navždy budeš v mém srdci. Netušila jsem, že se naše cesty tak brzy rozdělí. Rve mi to srdce. Kéž bychom měli víc času,“ uvedla herečka Gina Carano. ■