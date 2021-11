Covid chytil další známý herec: Ex Báry Polákové pojal oznámení nemoci jako seznamku

Pavel Liška Michaela Feuereislová

Mezi desítkami tisíc lidí, za úterý byl nahlášen rekordní počet 22 479, kteří byli nově pozitivně testováni na Covid-19, byl i herec Pavel Liška (49). To, že onemocněl, oznámil dost bizarním způsobem. Expartner Báry Polákové (38) to pojal jako seznamku.

"Kdyby nějaká krásná holka, do 42 let, nenáročná, s láskou k přírodě, zahrádkaření, kinematografii (ne aktivně!) potřebovala kvalitní přirozené protilátky, jsem ochoten, zdarma, darovat," postoval na sociální sítí s hashtagy covid a musíme si pomáhat.

Je vidět, že přes onemocnění herci stále nechybí smysl pro humor. Svým statusem prozradil také to, že po rozchodu s Bárou, s níž má dcery Ronju a Riku, stále nenašel další ženu pro život, která by o něj při nemoci pečovala. Plyne z něj též to, že herečku by už po vztazích s Polákovou a Kristýnou Bokovou, se kterou má syna Šimona, nechtěl. ■